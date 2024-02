Hassold Christophe

Ich trade bereits seit dem Jahr 1989 an der Börse. In diesen vielen Jahren habe ich an der Börse einiges gelernt. Es waren erfolgreiche Jahre und auch sehr schmerzhafte Jahre. Wobei es gerade die negative Erfahrung ist es, die einen weiter bringt. Ich trade sehr kurzfristig und trendorientiert. Aktives Beobachten des weltweiten Börsengeschehens, sowie zeitnahes und richtiges Reagieren auf kleine Marktbewegungen sind Aufgaben meines Tradings. Das Traden erfordert harte Disziplin und das Abstellen von Emotionen. Das Wichtigste bleibt aber immer der Kapitalerhalt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre