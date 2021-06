Tobias Hähre

Meine bisherigen Erfahrungen mit Wertpapieren reichen bis ins Jahr 2008 zurück. Aufgrund der Finanzkrise habe ich die Chancen niedriger Kurse erkannt und konnte mir nach 1,5 Jahren einen Gewinn von ca. 150% einfahren. Dies ermöglichte mir den Kauf meines ersten Autos. Ab 2011 benötigte ich mein Kapital privat. Erst 2016 fing ich wieder mit dem Aktienhandel an. Schnell stellte sich heraus, dass meine damalige Strategie: Kaufe alles was mindestens 90% gefallen ist, keine gute war und ist. Also probierte ich mich aus. Ich wollte das schnelle Geld. Vom Handel mit Optionsscheinen, Zertifikaten, ETFs, Fonds, Anleihen und CFDs war alles dabei. Im Derivatebereich lernte ich viele Tücken kennen und Rückblickend sollte niemand ohne vernünftiges Risikomanagement in Derivate investieren. Die Marktvolarität ist einfach nicht vorhersehbar. So kam es wie es kommen musste, ich bezahlte viel Lehrgeld. Ich verlor 80% meines Depotwertes. Aus etlichen Lektüren und erprobten Strategien entwickelte sich langsam mein jetziges Depot für alle Börsenphasen für den kontinuierlichen Vermögensaufbau. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre