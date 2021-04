Marcel Pelz

Seit 2010 befasse ich mich intensiv mit Anlageprodukte, anfänglich um für das Rentenalter finanziell vorzusorgen, mittlerweile sehe ich dies als interessantes Hobby. Begonnen hat das ganze Thema Vorsorge mit einer typischen Fondsgebundenen Rentenversicherung. Etwas später entdeckte ich dann noch ETF's Sparpläne für mich und seit einigen Jahren bin ich dann als Privatanleger beim Börsenhandel angekommen. Seitdem werden überwiegend Aktien gehandelt, anfänglich ausschließlich in DAX Werten, über die Zeit sind dann auch europäische Werte und US Aktien hinzugekommen. Alle Wertpapiere in meinen Depots werden täglich verfolgt und unterliegen einer klaren Strategie innerhalb eines Regelwerkes. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre