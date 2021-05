Berufstätig in der Vermögenverwaltung, setze ich mich tagtäglich unter anderem mit dem Aktienmarkt außeinander. Anders als bei klassischer Vermögensverwaltung investiere ich Privat, wie auch bei meinen Wikifolios, nicht in Anleihen, Rentenfonds oder ähnliches, sondern ausschließlich wachstumsorientiert, sprich in Aktien. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre