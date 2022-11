Nikolaj Trost

Ein paar grundlegende Informationen über mich hier als Trader: Nach der Schule habe ich mit 21 Jahren meine technische Ausbildung abgeschlossen. Drei Jahre später hatte ich bereits meinen Meistertitel und mit 30 folgte noch der Wirtschaftechniker. Parallel dazu arbeitete ich bis heute noch in einem Weltführenden Unternehmen. Doch bei all den schulischen und beruflichen Aufstiegen habe ich schon mit 25 gemerkt, dass meine Leidenschaft woanders liegt: Im Aktieninvestment. Zum einen sah ich darin eine gute Möglichkeit, um mein Einkommen zu steigern und zum anderen für meine Rente vorzusorgen. Voller Motivation stürzte ich mich auf den Börsenmarkt und musste schnell die ernüchternde Wahrheit erkennen: Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Von Anfang an begleitete mich vor allem zwei große Fehler: Meine blinde Gier und mich auf online bzw. Werbeempfehlungen zu verlassen. Doch trotz dieser Niederschläge ließ mich das Thema einfach nicht los. Folglich änderte ich meine Strategie und fing an, zahlreiche Bücher von führenden Experten im Bereich Investment - insbesondere im Bereich Wirtschaft und Psychologie - zu studieren. Dieses neue und vor allem qualitativ hochwertige Wissen half mir meine Fehler zu verstehen und zukünftig auch weitere Fehler aus dem Weg zu gehen. langsam fing ich an, eine eigene Kauf- und Verkaufsstrategie zu entwickeln und somit kamen mit der Zeit die ersten Erfolge. Mein Fokus lag dabei in unterbewertete Aktien zu investieren, hierfür habe ich selbst vor einigen Jahren eine mathematische Formel entwickelt, um den zukünftig wahrscheinlichen Aktienkurs zu berechnen. Die Formel ist der grundlegende Baustein für meine Aktienentscheidung, weil da die wichtigsten Faktoren einbezogen sind, wovon Angebot und Nachfrage bei Aktienkursen hauptsächlich abhängen. Die Formel habe ich bis vor kurzem nur Privat mit großen Erfolg angewendet, doch mittlerweile ist es mein Wunsch, es ihn auch öffentlich zugänglich zu machen und anderen an meinen Erfolg teilhaben zu lassen. Mit meinem Index Zertifikat “Aktien-Kurs-Rechner“ möchte ich in erster Linie meiner Formel Autorität und Anerkennung verleihen. Aber ihr seid auch herzlich dazu ein eingeladen, direkt daran teilzuhaben. mehr anzeigen

