MSArbitrage

"Niemand war je in der Lage, die Börse vorherzusagen. Es ist eine totale Zeitverschwendung. In der von Forbes veröffentlichten Hitparade der Reichen der Welt war noch nie ein Börsentiming-Experte vertreten." Zitat Peter Lynch Inspiriert von Börsenlegenden wie Peter Lynch, Warren Buffet oder Beate Sander, vertrete ich den Ansatz eines langfristigen, wertorientierten Handelssystems. Die Performance einer solchen Anlage, unter Einbezug des zeitlichen Aufwandes, hat nach meiner Erfahrung deutliche Vorteile ggü. dem kurzfristigen Handel. Mittlerweile kann ich auf über fünf Jahre Börsenerfahrung im kurz, mittel und langfristigen Handel zurückblicken. Verwendet wurden dabei Aktien, Optionsscheine und CFDs. Ein Studium der Betriebswirtschaftslehre bildet hierbei die perfekte Basis für die Analyse der Unternehmen. Ich handele als Privatperson und gehöre keinen Finanzunternehmen an. Mein wikifolio ist zurzeit noch nicht für Investitionen zugänglich. Es dient lediglich dazu, meine Handelsentscheidungen zu verfolgen und sich einen Eindruck der Anlagestrategie zu verschaffen. Bitte beachten Sie, dass die Vergangenheitsperformance keine Garantie für die zukünftige Performance ist. Bitte beachten Sie auch, dass die Informationen (auch Trades oder Kommentare) in Zusammenhang mit meinem Wikifolio keine Anlageempfehlung darstellen. Anleger, die aufgrund meiner Informationen Handelsentscheidungen treffen, tun dies auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität