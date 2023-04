Marco Enderlein

33 Jahre Börsenerfahrung Börse seit 1990. Wegen fehlender technischer Infrastruktur (Telefon, Internet) vor 1996 Handel erst seit 1996. Investitionen und Handel ist in allen Zeitebenen von Tickhandel bis langfristiges Investieren aufgrund der Berücksichtigung der Markttechnik möglich. Handelserfahrung besteht in allen Märkten, die handelbar sind. Der langfristige, stetige Zuwachs steht im Vordergrund. Zu meiner Mediennutzung / Research: + reine On-Demand Nutzung von Youtube und Internet + Börsennachrichtenticker/Analysten: sporadisch on demand - Die Charts sagen alles + Besuch diverser Messen und Börsentage - Eindrücke vom aktuellen Umfeld einholen Beruflich: Infrastruktur-, Equipment- und Strategieberater mit einem Kundenumfang von Weltweit über 3000 Tradern & Investoren, über 100 Banken, Broker, Vermögensverwaltungen und Family Offices, über 1000 Firmenkunden vom Energytrading bis Leitstandbereich (Bahn, Polizei, Feuerwehr, Industrie, Fluggesellschaften, Flugüberwachung) Bisherige öffentliche Live Tradings & Aktivitäten: 1997: 2. er Platz Börsenspiel der Schmidtbank Chemnitz 1997: 4. er Platz beim NTV Börsenspiel 2003/2004: 2 Kolumnen über Trader-Equipment in Zeitschrift "TRADER´s" 2006 - heute: Technischer Berater + Ausstatter der Seminare des Bestseller Buchautors Michael Voigt 2007 - heute: strategischer Berater + Initiator div. Lösungen für Campello Media/Michael Voigt 2008 ff.: Berater und Mitinitiator des Traderhotel.de 2010: im Rahmen der Eröffnungstour der World of Trading: Livetrading für IG Markets (1. Platz) 2013, 2014, 2015, 2016: im Rahmen der Messe Invest am Stand von WHSelfinvest 2014: Initiator der Entwicklung des Vollautomatischen Realtime Trenderkennungs- und Trendüberwachungstools Markttechnik ADD ON (MTADDON) für Traderfox 2015,2016 ff.: Berater und Zentrales Controlling bei den IB-Days.com 2015,2016: Referent bei den IB-DAYS.com für XECURIS.com 11/2016 + 11/2017 WoT (World of Trading Frankfurt am Main): Vorträge für JFD Brokers (Thema: Optische Täuschungen im Handel - Risiko-Management außerhalb des Moneymanagement) Forecast für 202xff und derzeit in Arbeit: Diverse Webseiten und Bücher mit Investment- & Tradingrelevanten Themen 2016: 10 Jähriges Jubiläum des Markttechnik - Trading & Investieren nach den Regeln des Buches vom Bestseller-Buchautor Michael Voigt - Ein Großer Dank an Ihn für dieses Werk ! 2021: 5-Jähriges Jubiläum des Traderfox Markttechnik Add Ons (MTADDON) WEB: www.AAA-ALPHA.com mehr anzeigen

