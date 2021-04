Zum Handeln mit Wertpapieren bin ich 2017 gekommen, indem ich ein Buch über die Börse gelesen habe. Seitdem war ich Feuer und Flamme, doch bevor ich selber Anfang zu investieren, laß ich mich in das Thema ein. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich durchstarten will und hoffe dabei, dass euch mein Musterdepot weiterhilft. Meine Handelsidee besteht darin, in Wertpapiere zu investieren, die eine gute Dividenden-Historie aufweisen können. Mir persönlich sind Kennzahlen sehr wichtig, die ich durch die Geschäftsberichte entnehme und auswerte. Um alles abzurunden achte ich bei meiner Handelsidee auch auf die aktuelle Konjunktur, sowie die erwartete, um auf Kriesenzeiten vorbereitet zu sein. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre