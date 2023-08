Mein Name ist Normen Falke. Ich bin seit 2008 in der Bankenbranche tätig und leite aktuell eine Vertriebseinheit in einer mittelgroßen Sparkasse, die auf Heilberufler spezialisiert ist. Mit der Börse beschäftige ich mich bereits seit vielen Jahren. Bereits als Jugendlicher nach den Anschlägen auf das World-Trade-Center habeich mit intensiv mit den Märkten auseinander gesetzt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre