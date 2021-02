Die Idee ist einfach erklärt. Es gibt keinen ETF bzw. mir bekannten Fond in Deutschland, der gezielt in Tabak, Alkohol und Rüstung investiert. Alles Bereiche die zwar gesellschaftlich verpönt sind, jedoch solide Dividenden abwerfen und immer gut laufen. Ähnlich wie z.B. Softdrinks und Fastfood. Nur das diese Bereiche mannigfaltig als ETF per Sparplan kaufbar sind. mehr anzeigen

