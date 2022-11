„Ein Blick in die Vergangenheit kann helfen den Blick für die Zukunft zu schärfen.“ OW-Capital – das sind wir, Philipp und Steffen, zwei gute Freunde, die schon seit 2013 mit dem aktiven Traden und Investieren im Aktien- und Kryptomarkt angefangen haben. Philipp ist Wirtschaftsinformatiker und beschäftigt sich neben seiner Tätigkeit als Führungsperson in einem IT-Dienstleistungsstartup überwiegend mit interessanten Investment-Strategien und automatisiertem Trading. Steffen ist ausgelernter Finanzassistent, hält einen Master in Economics und beschäftigt sich neben seiner Tätigkeit im öffentlichen Dienst überwiegend mit der Suche und Analyse guter Unternehmen und Einstiegspunkten. Durch unsere mittlerweile langjährige Erfahrung am Aktienmarkt und umfangreiche Selbststudium diverser Sachbücher, wollen wir hier auf der Plattform verschiedene Handelsstrategien in Form von Wikifolios nachbilden. Unserer Auffassung nach lehrt uns die Geschichte der Börse, dass verschiedene Pattern und Entwicklungen mit einer gewissen Sicherheit und einem im Rahmen liegendem Risiko erwartbar sind. Zu dieser Erkenntnis gelangen wir u.a. mittels Backwarts-Testing diverser Strategien. Somit hätte man mit einigen der von uns bevorzugten Strategien eine deutliche Outperformance zu den gängigen Indizes erzielen können. Hierzu wollen wir dennoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir allein aufgrund erfolgreicher Strategien in der Vergangenheit, zukünftige Kursentwicklungen nicht mit Sicherheit vorhersehen können. Dennoch sehen wir eine große Chance darin, zukünftige Kaufentscheidungen unabhängig der persönlichen Präferenzen und Befindlichkeiten ausschließlich auf statistischer Präzision zu treffen. Mehr Details zu den Handelsstrategien finden sich in den jeweiligen Wikifolios. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre