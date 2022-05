Jupp Fatzke

Ziel: Ziel dieses Depots soll in der Regel ein langfristiger Wertzuwachs sein. Handelsidee: Die Grundsätze meiner Multi-Asset Allokation sollen generell auf einer je nach Marktlage und Chance/Risiko-Verhältnis unterschiedlichen Allokation und Diversifizierung auf verschiedene Asset-Klassen zur Erzielung einer möglichst hohen langfristigen Rendite basieren. Je nach Marktlage wird mit Shorts abgesichert. Anlageuniversum: In die folgenden Asset-Klassen soll grundsätzlich investiert werden: - Aktien & Aktien-ETFs - Gold/Edelmetalle - ggf. weitere Anlageklassen wie Immobilien, Rohstoffe, Währungen, Cryptos etc. in Form von Fonds, ETFs/ETPs und Anlagezertifikate. Investmententscheidungen: Grundlage für Investmententscheidungen sollen in der Regel übergeordnete Analysen quantitativer und qualitativer Indikatoren (Konjunktur, Wechselkurse, Zinsentwicklung, Fiskalpolitik, Inflation, Bewertung etc.) zur Einschätzung der Marktattraktivität sowie Fundamentalanalysen (Geschäftsmodell, Finanzkennzahlen, Bewertung, Wettbewerbsfähigkeit, Angebot/Nachfrage etc.) für einzelne Aktien/Asset Klassen sein. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre