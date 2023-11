Herzlich willkommen! Mein Name ist Kristian Jung und ich bin seit 2014 an den Finanzmärkten zum eigenen Vermögensaufbau tätig. In den vergangenen Jahren habe ich ein fundiertes Verständnis für die Dynamik der Märkte entwickelt und meine Handelsstrategien kontinuierlich optimiert. Handelsphilosophie: Meine Handelsphilosophie beruht auf einer gründlichen Analyse der Fundamentaldaten sowie von Markttrends. Ich glaube fest daran, dass eine diversifizierte und disziplinierte Herangehensweise an den Märkten entscheidend ist, um langfristigen Erfolg zu erzielen. Mein Ziel ist es, durch kluge Investitionen und risikobewusstes Handeln nachhaltige Renditen zu erzielen. Strategien: Fundamentalanalyse: Berücksichtigung von Unternehmensdaten und Wirtschaftsindikatoren für langfristige Investments. Erfolge: Im Laufe meiner Trader-Karriere habe ich erfolgreich verschiedene Marktbedingungen gemeistert. Die erworbenen Erfahrungen haben dazu beigetragen, eine Strategie zu formen, die auf kontinuierlicher Weiterentwicklung und Anpassung basiert. Risikomanagement: Ich lege großen Wert auf Risikomanagement. Der Schutz des Kapitals meiner Anleger steht im Mittelpunkt meiner Handelsentscheidungen. Ziele: Mein Ziel ist es, eine nachhaltige und verlässliche Performance zu bieten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre