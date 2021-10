Torsten Hennig

Seit den 90er Jahren tätige ich umfangreiche Investionen in Fonds, ETF, Aktien oder Rohstoffen, die sich überwiegend mit Schlüsseltechnologien der KI, Digitalisierung, Mobilität, Gesundheit, Strukturwandel oder einer ökologischen Nachhaltigkeit beschäftigen. Zukunftsthemen, die weiterhin ein starkes Wachstum versprechen, besonders in Richtung einer nachhaltige Energiegewinnung und Mobiltät, Technologien bzw. digitale Anwendungen, die im Zusammenhang mit einer Reduzierung von CO2 und einer ressourcenschonenden und qualitativen Umgestaltung unserer Lebensbedingungen stehen, bilden bei mir einen Schwerpunkt. Meine Investments sollen einen technogischen Wandel wiederspiegeln, der jedoch fundamental auf diverse Branchen und unterschiedliche Regionen ausgelegt ist. Der Klimawandel und die Digitalisierung unseres Alltags und die notwendigen strukturellen Veränderung in unseren Städten und deren Infrastruktur werden für einen entscheidenden und nachhaltigen Umbruch sorgen und bilden die Voraussetzung für einen enormen zukünftigen Wachstumschub, welcher unseren gesellschaftlichen Wohlstand sichert, gleichzeitig aber die Voraussetzung generiert, das ökologische und soziale Desaster eines Klimawandels entscheidend zu verhindern. mehr anzeigen

