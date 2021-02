Tobias Saam

Ich bin promovierter und habilitierter Mediziner und bin seit 1997 im Aktienhandel aktiv. Ich habe die Höhen und Tiefen des Neuen Marktes und der Internetblase und die Finanzkrise 2008/2009 erlebt und bin / war auch während der Coronakrise im Aktienmarkt investiert. Nach meinem Abitur 1992 wollte ich ursprünglich BWL studieren um dann Investmentbanker zu werden. Während meines Zivildienstes im Rettungsdienst beim Roten Kreuz entdeckte ich meine Liebe zur Medizin. Ich bin sehr froh dass ich Mediziner geworden bin da Arzt zu sein der für mich interessante Beruf ist den es auf der Welt gibt. Die Börse ist jedoch immer mein Hobby geblieben. Ich habe 3 Jahre als Forscher an der University of Washington gearbeitet und mich in dieser Zeit viel mit medizinischer Statistik befasst. Ich habe als Erst-, Co- oder Letztautor mehr als 100 Publikationen verfasst die insgesamt mehr als 7000x zitiert worden sind. Ich bin systematisches Denken und Handeln sowie den Umgang mit Zahlen gewohnt und hatte deswegen in den letzten Jahrzehnten oft ein glückliches Händchen mit Aktien. Daher will ich dies nun auch öffentlich überprüfbar machen und habe ein Wikifolio erstellt in der Hoffnung langfristig eine überdurchschnittliche Wertsteigerung zu erzielen. mehr anzeigen

