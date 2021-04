Es war einmal... in der Schule damals, da kam ich über das Planspiel-Börse das erste mal mit Aktien in Kontakt. Es dauerte jedoch ein Jahrzehnt bis ich mich mit der Thematik eigenverantwortlich auseinander setzte und die Verwaltung meines Geldes nicht mehr einen „Fachmann“ anvertraute. Vor 5 bis 6 Jahren fing ich dann an über ein Depot bei meiner Bank mit Aktien / ETFs erste Erfahrungen zu sammeln. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre