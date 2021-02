Paul Daniel Burchert

Hat man nur genug Daten (oder Wissen) über Irgendetwas (oder Irgendwen), so kann man präzise Schätzungen über dessen heutige Situation und Zukunft abgeben, sofern man die richtigen Schlüsse aus den Daten zieht. Das Problem, welchem sich die meisten Analysten in der Regel gegenüber sehen ist jedoch nicht, dass es nicht genug Möglichkeiten gibt die Daten zu analysieren, sondern dass sie nicht genug Daten haben um sichere Aussagen zu treffen. Seit Jahren sammle ich nun schon Daten aus allen möglichen Bereichen der Wirtschaft. Zum Teil sind darunter auch Daten, an die man aufgrund ihrer kurzlebigen Natur heute kaum noch herankommen könnte. Die ständige Suche nach neuen Zusammenhängen und Korrelationen bildet dir Grundlage meiner Arbeit. Ich benutze fast ausschließlich quantitativen Methoden um die Verwaltung meiner Assets zu unterstützen. Diese Methoden bieten meiner Meinung nach gewisse Chancen für den risikoneutralen Anleger. Disclaimer: Nichts von dem, was ich auf der Online-Plattform "www.wikifolio.com" äußere darf als Anlageempfehlung oder Handlungsempfehlung gesehen werden. Wikifolios unter dem Trader-Profil "Quant" tragen nicht unerhebliche Risiken, welche einer breiteren Diversifikation bedürfen. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität