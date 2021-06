Lars Larsen

Ich beschäftige mich seit 2004 privat mit Aktien und bin selbst zu großen Teilen in Aktien investiert. Der Fokus liegt stets auf langfristiger und sicherer Wertvermehrung. Terminbasierte oder gehebelte Geschäfte fallen für mich nicht in diesen Bereich. Üblicherweise investiere ich privat in die selben Aktien, die ich in den Wikifolio Depots habe. Ich bin der Meinung, dass auch beim Investieren die Moral nicht vergessen werden sollte. Deshalb werde ich nicht in Rüstungsunternehmen investieren und ebensowenig in Unternehmen, die bspw. mit Wasserknappheit spekulieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre