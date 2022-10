Rainer Markert

Ich beschäftige mich seit 20 Jahren als Kleinanleger mit Aktien, die ersten Jahre leider mit zuwenig Engagement, so daß die großen Krisen 2000 und 2008 leider bedenkliche Dellen im persönlichen Portefolio hinterlassen haben. Seit einigen Jahren investiere ich weniger in Aktien, sondern mehr in Fonds und darin zunehmend ETF. Seit ca. 1 Jahr investiere ich auch in wikifolios. Hauptproblem für den Kleinanleger ist immer, im Anlage-Universum geeignete Werte zu finden, die eine gute Performance erreichen können - eben bevor dies tatsächlich geschieht. Ich hoffe, dieses Problem durch zweistufige Vorauswahl ( durch die Trader der einzelnen wikifolios und die besondere Auswahl durch die Empfehlung zum Wikifolio der Woche ) deutlich zu reduzieren. Frech gesagt: ohne viel eigene Arbeit möglichst profitabel zu investieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: Keine Erfahrung Risikoklasse 5: Keine Erfahrung