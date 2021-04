Rainmaker89

Die Leidenschaft der Börse hat mich schon in frühen Jahren ergriffen. Ich habe früh erste Erfahrungen an der Börse gesammelt, sowohl mit Gewinnen als auch manch einem schmerzhaften Verlust. Meine Lernkurve war sehr steil und ich habe in den letzten Jahren wertvolle Erfahrungen gesammelt und weiß diese konsequent in eine Strategie umzusetzen. Es macht mir sehr viel Spaß und Freude. Ein ausgereiftes & konsequentes Risikomanagement und das konstante Einhalten der eigenen Handelsstrategie sind unumgänglich, um langfristig Profit an den Märkten zu generieren. Meine Trades basieren auf einer "DCF - Discounted Cash Flow Methode" anhand dieser wird der "Net Present Value" und "Internal Rate of Return" errechnet, in einem ganzheitlichen Ansatz unter Einbeziehung möglichst vieler Datenquellen, werden die Aktien/ Unternehmen analysiert um Long-/ Short Positionen einzugehen. Rechtlicher Hinweis: Der Verfasser von u.g. Beitrag kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen mich, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre