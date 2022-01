Ich habe 1987 meine ersten Aktien erworben und bin seither am Aktienmarkt tätig. Ich habe eine Lehre zum Bankkaufmann absolviert und später Jura studiert. Ich betreue beruflich seit mehr 15 Jahren als Jurist Unternehmenskäufe und Joint Ventures. Ich habe zudem 3 Jahre lang geschlossene Fonds bei Investitionen in Immobilien, Schiffe und Flugzeuge betreut. Stock Picking macht natürlich mehr Spaß, als Geld systematisch mit ETFs zu diversifizieren und liegen zu lassen. Trotzdem versuche ich privat der Versuchung zu widerstehen und mich auf ETF-Investitionen zu konzentrieren. Rückfälle sind aber nicht immer auszuschließen :-). Investitionen in Renten halte ich im derzeitigem Umfeld für sinnlos. Das könnte sich aber im Laufe des Jahres 2022 ändern. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre