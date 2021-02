Nils Robin Staats

Der Handel mit Wertpapieren hat mich bereits als Jugendlicher fasziniert. In meinem Studium der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften habe ich fundiertes Grundlagenwissen über den globalen Finanzmarkt erworben. Während des Studiums habe ich angefangen in meine Altersvorsorge zu investieren. Dazu habe ich in ein breit aufgestelltes Weltportfolio aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Zusätzlich habe ich mich bereits im Jahr 2016 mit dem Thema Kryptowährungen beschäftigt. Nachdem ich immer wieder von Freunden und Bekannten nach Investitionstipps gefragt wurde, habe ich mich dazu entschlossen ein eigenes Wikifolio aufzusetzen. Mein Ziel ist mit Wikifolio ein eigenes Weltportfolio aufzubauen, welches langfristig in die Weltwirtschaft investiert. Zusätzlich soll zu kleinen Anteilen in Rohstoffmärkte wie Gold und Silber und spekulative Märkte wie Kryptowährungen investiert werden. Ich übernehme keinerlei Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen mich, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Ich agiere und handle in Wikifolio als Privatperson. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre