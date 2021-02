Seit ich 18 Jahre alt bin, investiere ich an der Börse. Zuerst mit mäßigen Erfolg, da die Grundlagen zum erfolgreichen Investieren gefehlt haben. Durch setzen konsequenter Regeln und sorgfältiger Recherche, sowie etlichen Stunden Wissensakkumulierung, folgte die Rendite. Mein Einkommen beziehe ich aus der Immobilienbranche. Mein Portfolio soll dieses Geld vermehren, vorallem aber in der derzeitigen Situation absichern. Kapitalerhaltung ist das Key Element in der aktuellen Marktphase. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre