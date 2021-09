RoccoDeLaPena

Ich bin seit gut 20 Jahren an den Märkten unregelmäßig tätig. Der Neue Markt und das Platzen der Tech-Blase hat meine Einstellung zur Börse geprägt. Ich weiß, dass es auch jahrelang nach Süden gehen kann. Als Informatiker handelte ich vermehrt Tech, insb. Semiconductor Werte. Größter Erfolg war es eine große Position in AMD von 2,50 bis zu 50EUR heraufzuhandeln. Ich betrachte den Trend mit Skepsis und sichere mich ab. Dazu nutze ich gerne Pair-Trades und Optionscheine. Seit Januar 2020 beschäftige ich mich wieder vermehrt mit dem Börsengeschehen und konnte vom C Einbruch profitieren. mehr anzeigen

