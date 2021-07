Hüseyin Demirdilek

Seit 2019 investiere ich in Aktien. Es macht für mich keinen Sinn mehr, mein Geld auf der Bank zu lassen, wegen dem Negativzins. Ich habe es erst alleine probiert und ohne Kenntnisse. Zuerst lief es gut und dann kam Corona. Das war nicht so schön, aber ich habe nicht verkauft. Ich hatte nämlich in der Zwischenzeit mich über Youtube weitergebildet. Vor allem war ich von Warren Buffet und Peter Lynch begeistert. Vom Letzter habe ich Bücher gelesen und meine Anlagestrategien so ähnlich darauf ausgerichtet. Mal schauen wie es hier so läuft :) mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre