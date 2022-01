Roland Hohenberger

Ich habe vor ca. 30 Jahren mit dem Handel von Aktien begonnen und einige Krisen an der Börse mitgemacht. Ehrlich - nicht immer mit Erfolg abgeschlossen. Durch solche Erfahrungen wird man reifer und auch etwas vorsichtiger. Meine Philosophie lautet daher nur in das zu investieren wo ich das Geschäftsmodell verstehe. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser kann Long-Positionen in den behandelte Aktien halten. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Es erfolgt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Risikohinweis: Die in meinem Musterdepot vorgestellten Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen. Auch ein Totalverlust ist möglich. Bitte beachten Sie den Wertpapierprospekt. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Guter Kommunikator Regelmäßige Aktivität