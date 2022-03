Mein Interesse für Aktieninvestments hat sich im Jahr 2004 ausgeprägt, als mein zu Dotcom-Höchstkursen abgeschlossener Fondssparplan ins Positive drehte. Ich habe in dieser Zeit die ersten Geschäftsberichte „analysiert“, meine ersten Aktien erworben und im Jahr 2005 mein Studium zum Diplom-Kaufmann begonnen, das ich abgeschlossen und um einen M.Sc. International Finance ergänzt habe. Nach Abschluss des Studiums habe ich 2011 in meinem einstigen Wunschberuf als Aktienanalyst für Konsumgüterunternehmen bei einem Frankfurter Broker begonnen, mich jedoch nach drei Jahren, u.a. aufgrund der fehlenden Möglichkeit, in deutsche Aktien zu investieren, zu einem Wechsel entschieden. Nachdem ich in meiner nächsten Tätigkeit, im Bereich Valuation & Business Modeling einer Big 4 Beratung überhaupt keine Zeit für die Börse hatte, bin ich im Januar 2017 in den Bereich Investor Relations gewechselt und Ende 2020 als Senior Manager Investor Relations bei einem MDAX-Konzern ausgestiegen. Ich setze mich seitdem intensiver mit dem Thema Cannabis auseinander, bin aufgrund einer Erkrankung erfahren im Umgang mit Cannabis und heutzutage entsprechend Cannabispatient. Ich investiere seit 18 Jahren in Aktien und möchte hier nun meine Interessengebiete Börse & Cannabis bündeln und zunächst Cannabisaktien selektieren, die besonderes Potenzial aufweisen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre