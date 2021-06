Ich bin seit ca. einem Jahr an der Börse und verfolge seit dem den Markt kontinuierlich. Ich habe mich darauf ausgerichtet Werte zu handeln die ein vergleichsweise hohes Wachstumspotential aufweisen sowie ein moderates Risiko. Meine Erfahrung mit der Börse war bisher positiv geprägt. Verluste wurden nur in der Anfangsphase realisiert und auch nur mit einer geringen Investitionssumme. Mein Eindruck zur Börse ist durchwachsen, wie bei jeder Sache gibt es auch hier Schwarze Schafe. Mein Ziel ist es ein Portfolio aufzubauen, dass es ermöglicht mit einem vergleichsweise geringem Startkapital in naher Zukunft finanziell unabhängig zu sein. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre