SalpixCapital

Moin zusammen! Ich bin Nikolai Renken, 24 Jahre alt und derzeit im Master meines Finance Studiums an der Universität Münster. Seit gut 4 Jahren bin ich am Aktienmarkt aktiv und verfüge über Arbeitserfahrung im Equity Research und Private Equity. Gängige Bewertungsmodelle die im Private Equity angewandt werden kommen in meinen Wikifolios zum Einsatz. Dabei werden Strategien an Hand historischer Daten getestet und falls diese ein signifikantes Alpha gegenüber dem Vergleichsindex aufweisen implementiert. Der Research/Analyse Prozess kann sich dabei über Wochen erstrecken. Zum Einsatz kommen dabei Excel, Python oder Stata. Das Ziel ist es, den Vergleichsindex (Benchmark) zu schlagen ohne dabei das Risiko (Volatilität) stark zu erhöhen. Investoren die Alternativen zu den klassischen Indizes wie z.B. DAX oder MDAX suchen sind hier richtig aufgehoben! :) mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre