Sandro Urban

Bald 20 Jahre Finanzmarktknow-how. Nachdem ich mich bereits in jungen Jahren mit der Börse beschäftigte, natürlich in zunächst kleinen Beträgen, meine ersten Titel im Depot sammelte, konnten diese auch dank damaliger Rohstoff Hause beträchtlich vermehrt und mit zuhnemender Zeitinvestition und in einige Jahren auch teils sehr intensiven Daytradings auch weiter anwachsen, bis das erste kleine Vermögen aufgrund zu hoher Risikoaversion im anschließend aufkeimenden cfd markt verloren war. Seither kommen für mich ausschließlich Wertanlagen mit ausgewogenen Chance-/Risikobewertungen sowie soliden Dividendezahlungen zum langfristigen Vermögenserhalt&Inflationsausgleich in Frage. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre