Uni-Abschluss als Diplom-Kfm. : Spezialgebiet Bankbetriebslehre/ Finanzierung und Statistik. 20 Jahre Anlageerfahrung als Trader in verschiedenen Assetklassen. 16 Jahre Berufserfahrung am Kapitalmarkt. Motto: Bleibe demütig; der Markt hat immer recht! The trend is your friend! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre