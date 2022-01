Günter Schlennert

Ich habe seit über 30 Jahren Erfahrung im Wertpapiergeschäft. Vor meiner Selbstständigkeit war ich mehrere Jahre als Wertpapierspezialist für den Gesamterfolg der Region München Süd-Ost der Bayerischen Vereinsbank AG verantwortlich. Damals wie heute ist mir wichtig, dass der Anleger die Unternehmen in die er investiert kennt. Zur Kosteneffizienz bei Einzelwerten scheint mir gerade vor dem Hintergrund einer deutlich erhöhten Inflationsgefahr hauptsächlich die Investition in Weltmarktführer und deren Preisfestsetzungsmacht, mehr denn je als wichtig. In der Regel werden Unternehmen aus der Schweiz, Europa, USA und Japan bevorzugt, die eine ertragsorientierte Dividendenzahlung gewährleisten. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre