Ich bin mittlerweile seit über 11 Jahren and er Börse tätig. Meine ersten Erfahrungen habe ich mit Forex Daytrading gemacht und hier technische Analysen sehr ausgiebig kennen- und lieben gelernt. Seit 2015 faszinieren mich die Idee, einen Teil eines Unternehmens zu besitzen und an dessen Entwicklung und Gewinn teilzuhaben. Meine Value Analysen basieren auf einer Mischung von Warren Buffet, Robert Kiyosaki, und Beate Sander. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre