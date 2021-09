Scrambler1988

Ich bin ein in Stuttgart lebender "Mittdreißiger", welcher sich den Großteil seiner Freizeit mit den Themen Wirtschaft, Börse und den und Unternehmertum beschäftigt. Hauptberuflich habe ich das Glück, bei einem Top-Arbeitgeber im Automobilbau beschäftigt zu sein, Hier übe ich eine Planungs-/ Koordinator Tätigkeit als Technischer Betriebswirt aus. Ich und das Investieren: Ich habe insgesamt knappe 10 Jahre Erfahrung im investieren im klassischen Sinne. Begonnen hat alles mit dem Kauf meiner ersten vermieteten Immobilie im Alter von 25 Jahren. Es folgten schnell weitere. Als der Markt an Attraktivität verlor, rückte schnell die Börse in den Fokus meines Interesses. Wie immer gab es für mich hier wieder nur: "ganz oder gar nicht", weshalb ich seit nun mehr als 6 Jahren einen Großteil meiner Freizeit mit dem Thema Börse verbringe. Ich bin ständig auf der Suche nach Inspirationen, Nischen, Dingen die von der Masse übersehen werden, laufe mit offenen Augen durchs Leben und leite davon meine Investitionsideen ab. Diese sind stets bis ins Detail recherchiert und Teil einer großen Strategie, Eine Idee die ich nicht verstanden habe, wird nicht umgesetzt. Dafür wird an einer einmal generierten Ideen so lange festgehalten, bis diese die gewünschten Ziele erreicht oder bis die Faktenlage den ursprünglichen "Investment-Case" entkräftet hat. Das Risiko wird dabei bereits vor der Kaufentscheidung kalkuliert, und die Grenzen gesetzt. Aus dem Bauch heraus, oder blind dem Hype/ Mainstream folgend, investiere ich nicht. Dabei beschäftige ich mit allen Themen, die dazu gehören: Ich lese Bücher der bekannten und erfolgreichen Börsenhändler unserer Geschichte (Liebingsbuch: Narren des Zufalls - Nassim Taleb), ich stöbre in Geschäftsberichten, lese in Foren und auf Social Media, besuche Seminare zum Thema Charttechnik, beschäftige mich mit Psychologie und scheue mich nicht eigene Konträre Ideen zu verfolgen. So habe ich es geschafft, ein anfänglich recht überschaubares Depot zu einem mittlerweile ansehnlichen Wert aufzubauen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre