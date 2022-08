Marc Seiwerth

Meine Ausbildung und langjährige Arbeit in einer deutschen Investmentbank & mittlerweile knapp ein Jahrzehnt an Erfahrungen an den internationalen Aktienmärkten stellen die Basis meines Wissensschatzes dar. Ich hatte zudem das Privileg eine mehrjährige, intensive Ausbildung eines erfahrenden Hedgefonds-Managers zu genießen, welche sämtliche Aspekte des aktiven Handels und des längerfristigen Investierens abdeckte. Bei mir zählt ausschließlich die Rendite. Denn, so wie mein Personaltrainer zu sagen pflegt: "Der, der den Korb wirft, hat Recht." Übertragen auf das Aktiengeschäft: "Der, der die Rendite bringt, hat recht. Klar. Deutlich. Schwarz auf Weiß. Dafür stehe ich und so strukturiere ich meine Handelsentscheidungen. In diesem Sinne lade ich Sie gerne dazu ein, meine aktuellsten News-Post zu verfolgen, zu analysieren und sich selbst eine Meinung zu bilden. Für Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Nutzen Sie dafür gerne die Kommentarfunktion oder (nach der Erstemmission) die hinterlegten Kommunikationsmöglichkeiten. mehr anzeigen

