Mein Name ist Till Schwalm (geb. 1986). Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie und habe die Grundlagen des wirtschaftlichen Zusammenlebens am Küchentisch gelernt. Eigentlich tätige ich Investments, aber in Wirklichkeit lese ich den ganzen Tag, versuche die Welt zu verstehen und bringe die Wirtschaft zum Leben! Ich liebe Aktien und das Aktieninvestment. Nach meinem Studium an der Universität St. Gallen (Schweiz) habe ich mehr als vier Jahre für die LOYS AG, die der Investmenttradition des hanseatischen Kaufmanns anhängt, als Analyst gearbeitet. Im Jahr 2018 habe ich mein Buch „Einfach Investieren – Grundlagen des Value Investings“ veröffentlicht, um Privatinvestoren systematisch den Zugang meines Wissens zu ermöglichen. Seit 2018 bin ich ebenfalls Geschäftsführer der TISCOL GmbH, einer Beteiligungsgesellschaft aus Oldenburg. mehr anzeigen

