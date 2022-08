Daniel Gockel

Beschreiben Sie, Ihre Erfahrung mit Wertpapieren --------------------------------------------------------------------- Mittlerweile verstehe ich alle mir bekannten Wertpapiere, die auf dem Markt vorzufinden sind. Was mich an Wertpapieren aber fasziniert ist die Seite der Emittenten, da diese fast immer Gewinn machen, egal in welche Richtung sich der Basiswert entwickelt. In meinen Augen kommt es darauf an alle Finanzinstrumente zu verstehen und sinnvoll zu verwenden. Beschreiben Sie, wie Sie zum Handel mit Wertpapieren gekommen sind --------------------------------------------------------------------------------------------------- Durch Schule und Eltern Beschreiben Sie, welche Trading-Erfolge Sie in der Vergangenheit hatten ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Jedes Mal, wenn ich etwas teurer verkauft als gekauft habe, hatte ich einen Trading-Erfolg. Ich finde, dass es sich nicht lohnt dies zu klassifizieren, da Trading-Erfolge kontinuierlich sein sollten. Beschreiben Sie, Ihre Gedanken zur aktuellen Marktlage ----------------------------------------------------------------------------- Die aktuelle Marktlage ist auf der ganzen Welt unterschiedlich und bei jeder Marktlage gibt es Gelegenheiten Gewinn zu machen. Doch bei keiner Marktlage sollte man aus bloßem Bauchgefühl handeln. Ich bin der Meinung, dass man mit Mathematik und CPU/GPU an der Börse Geld macht. Dies versuche ich auch so gut wie möglich zu praktizieren. Beschreiben Sie, wie viel Zeit sie für Ihre Handelsidee aufwenden…. ------------------------------------------------------------------------------------------- Für die Handelsidee sollte man am meisten Zeit aufwenden. Ohne eine gute Strategie sollte man nicht an die Börse gehen, denn sie ist wie das Fundament eines Hauses, der Motor eines Autos oder die CPU eines Computers. Deswegen sollte man Handelsideen entwerfen, analysieren und optimieren! Das Traden an sich kann auch der Computer übernehmen. Auf unserer Website Shares-Community.com finden Sie weitere Infos zu meinen Wikifolios. Jede Handelsidee wird dort ausführlich erklärt. Des Weiteren können Sie sich dort registrieren, um selbst mit unserem Algorithmus kaufenswerte Aktien zu finden. Unsere Datenbank umfasst mehr als 20.000 Aktien und viele dieser Aktien sind auf wikifolio.com nicht handelbar. Feedback und Fragen richten Sie bitte an info[at]shares-community.com mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre Verknüpfte Profile Blog/Website