Der Skyline Investment Club ist ein akademischer Börsenverein, welcher als Initiative an der Goethe-Universität agiert. Hier engagieren sich Studierende der Universität ehrenamtlich und verfolgen dabei das Ziel, den Mitgliedern die Finanzbranche durch Workshops und Vorträge von Unternehmen näher zu bringen. Durch diese Veranstaltungen soll es den Studierenden möglich werden, die theoretischen Inhalte der Vorlesungen mit Hilfe von praktischen Workshops zu vertiefen. Gleichzeitig soll unseren Mitgliedern dabei die Chance geboten werden, sich auch in Bereichen der Finanzwelt weiterzubilden, die nicht in der Universität gelehrt werden. Damit zielt der SIC darauf ab, Studentinnen und Studenten beim späteren Start in das Berufsleben optimal zu unterstützen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre