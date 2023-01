Herzlich Willkommen auf meinem Wikifolio. Mein Name ist Simon Stamm. Ich handel seit über 5 Jahren im Aktien- und Forexbereich und habe mir eine für mich sehr geeignete Langfristige Investmentstrategie in Einzelaktien entdeckt. Dieser stelle ich hier öffentlich zur Verfügung. Ziel dieses Wikifolios? Eine Outperformance über all die Jahre. Aber erwarten sie keine 30% pro Jahr. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre