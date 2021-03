Simon Schmitt

Ich bin seit 2018 and der Börse aktiv und beschäftige mich seitdem intensive mit dieser Marterie. Täglich lese und informiere ich mich über "meine" Unternehmen, und analysiere in der Berichtsaison besonders die Quartalsberichte. Mein Ziel ist es, jährlich den Index zu schlagen, was mir bisher sehe gut gelungen ist. Im letzten Jahr (2020) hatte ich bspw. eine Performamce von 60%. Das möchte ich nun in einem Wiki transparent machen. Wichtige Regeln, die meinem Investmentsil zu Grunde liegen: - Ruhe vewahren - Geduldig sein - Die Unternehmen und deren Geschäftsmodell, in die man investiert, sollte man verstehen und sehr gut kennen - Beobachte die Weltwirtschaft und Notenbanken - Korrekturen als Chance sehen und in Korrekturen nachkaufen - Crashpropheten keinen Glauben schenken mehr anzeigen

