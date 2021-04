sonahamkoma

Ich bin ungefähr vor 5 Jahren, durch einen Arbeitskollegen, auf die ganze Materie Börse bzw. das Traden & das Investieren gestossen. Produkte welche ich bisher gehandelt habe sind: Aktien, ETF's, Volatilität, Rohstoffe und Knock-Out Zertifikate. Mein grösster Coup bisher war ein VIX Long im Februar 2018. Da ich mit 22 Jahren noch nicht Unmengen an Geld zur Verfügung habe ist meine erste, eine unter Anlegern sehr bekannte Regel: "Niemals Geld verlieren." die zweite Regel lautet dementsprechend: "Denke immer an Regel Nr. 1." Ich bevorzuge für längerfristige Investments die fundamental Datenanalyse, allerdings widme ich mich auch gerne den Wachstumsaktien, um spannende Unternehmen mit funktionierendem Geschäftsmodell möglichst früh zu erkennen um in Peter Lynch Manier den ein oder anderen Tenbagger zu finden. Investments nach Value zu bewerten lässt sich leider nicht immer auf die Tech-Werte übertragen, da die Entwicklung und Forschung neuer Technologie sehr teuer ist, sind teilweise neue Technologien noch nicht sehr profitabel, wodurch sehr hohe KGV's und KUV's entstehen. Deshalb nehmen wir die Tech-Werte auseinander, um sie zu analysieren und zu besprechen, hauptsächlich beziehen wir uns auf den Nutzen des jeweiligen "Produkts". Natürlich aber auch inwiefern ist das "Produkt" den Mitbewerbern voraus? Wie gross ist der potenzielle Anwendungsbereich? Gibt es ähnliche Produkte oder gar Alternativen und wie "langwierig" oder kurzweilig ist das Produkt oder die Technologie. PS: Das Wikifolio-Symbol: WKTEVA2050 steht für, TEch & VAlue und das Jahr 2050 steht für das Jahr bis zu dem ich finanziell unabhängig werden möchte, also in 30 Jahren. mehr anzeigen

