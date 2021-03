Mark Winter

Seit etwa 15 Jahren handele ich aktiv an der Börse. Mein Portfolio besteht seitdem hauptsächlich aus Aktien, ETFs, vereinzelt Zertifikate auf Edelmetalle und früher auch aus Fonds. Während meines Studiums (Master International Business) wurde mein Interesse für die chinesische Wirtschaft geweckt. Seitdem beschäftigte ich mich sehr intensiv mit chinesischen Unternehmen, deren Innovationen und den damit verbundenen Potentialen aufgrund der stetig fortschreitenden Globalisierung. Meine Erfahrungen und Kenntnisse spiegeln sich in den beiden wikifolios "China Blue Chips" und "China Nebenwerte" wider. Mit meinem zweiten Interessensgebiet, der Raumfahrt, beschäftige ich mich schon seit vielen Jahren. Aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich verfolge ich sehr genau. Mein gesamtes Wissen auf diesem Gebiet fließt in mein wikifolio "Raumfahrt im 21. Jahrhundert" ein. Mein viertes und somit letztes wikifolio "Leveraged ETF Trading" basiert auf einer eigens ausgearbeiteten Handelsstrategie, die sich die täglichen Kursschwankungen gängiger Indizes zu Nutze macht. Ich bin eher ein sicherheitsorientierter Anleger, der aber auch gerne mal ein gewisses Risiko eingeht, wenn er von einem bestimmten Unternehmen besonders überzeugt ist. Die Lage an den Börsen checke ich täglich, manchmal auch mehrmals am Tag. mehr anzeigen

