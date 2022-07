Mein Name ist Dominic Rödel, ich bin 37 Jahre alt und zertifizierter EUREX-Händler (Derivate). Seit 1997 handle ich an der Börse. Studiert habe ich Mathematik, Physik und Chemie an der FAU Erlangen und im Anschluss Fahrzeugtechnik an der HAW Hamburg. Meine Strategien basieren auf Algorithmen, die endgültige Auswahl und Gewichtung der Aktien entscheide ich allerdings persönlich. Grundsätzlicher Tenor ist immer Werterhalt. Aktien kaufe ich nur, wenn ich ihren Besitz auch dann nicht bereue, falls sie nach dem Kauf erstmal fallen. Kurse sind volatil, bei einem gesunden Konzern werden sie sich aber immer wieder ihrem fairen Wert nähern. Hebelinvestitionen sehe ich nur als Beimischung und als Chance Überreaktionen der Börse mitzunehmen sowie als Vehikel fürs hedging. Zocken liefert viel Stress, aber sehr selten eine Überrendite! Rohstoffe handle ich aufgrund des politischen Einflusses kaum. mehr anzeigen

