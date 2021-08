Stefan Wic

Als studierter Biologe habe ich erst in meinen Dreißigern begonnen, mich mit dem Thema Investieren und Traden zu beschäftigen. Schnell hat mich das Ganze in seinen Bann gezogen und ich habe meine Experimentierlust aus dem Labor auf Geldanlagen übertragen. Bei der Auseinandersetzung mit verschiedenen Handelsstrategien bin ich auf Wikifolio gestoßen. Noch immer bin ich darüber erstaunt, zu welcher Meisterschaft es manche Trader hier bringen! Es fasziniert mich einfach, aus scheinbar Nichts Geld zu machen. Meine bisherigen Erfahrungen zeigen mir, dass es für Erfolge an der Börse keine hellseherischen Fähigkeiten braucht. Wichtig erscheint mir auch die Berücksichtigung, dass die Börse nicht nur Chancen für Erfolge mit Aktien, sondern auch für Erfolge mit Anleihen bietet. In meinen neueren Wikifolios investiere ich in Aktienindizes und Anleihen, teils antizyklisch („Hebel auf Bund und Aktienwerte“), teils gemäß einer Trendfolge („38 Tage“). Selbst die besten Wertpapiere haben mal Rücksetzer, die ich gerne als Kaufgelegenheit nutze. Den größten Teil meiner Erfolgsprämien investiere ich in Umwelt-Projekte. Darüber berichte ich in meinem Facebook-Blog wici for future. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität Treue Anleger