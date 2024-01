Maxime Royes

Hallo, mein Name ist Maxime und ich freue mich dich auf meinem Profil begrüßen zu dürfen. Ich bringe acht Jahre Börsenerfahrung mit und konnte in den letzten vier Jahren konstant mehr als 30% Rendite pro Jahr im privaten Portfolio erzielen. Meine Anlagestrategie würde ich wie folgt beschreiben: antizyklisch, fundamental/value-orientiert und konzentriert. Mein Fokus liegt auf Small- und Midcap Aktien sowie Sektoren, die starken zyklischen Schwankungen unterliegen. Mein Ziel ist es Investmentideen zu Einzelwerten, sofern in wikifolio handelbar, über diese Plattform in themenspezifischen wikifolios zu teilen. Ganz besonders freut es micht, wenn die ein oder andere idee euch am Ende für euer privates Portfolio überzeugt. mehr anzeigen

