stockNinja

Begonnen hat mein Interesse für Aktien vor einigen Jahren durch Freunde und Bekannte. Nach einiger Zeit war es mir als Dipl-Ing. nicht ausreichend einfach wild in Aktien zu investieren, von denen ich glaubte sie könnten in der Zukunft bedeutend sein. Wenn ich eine Aktie kaufe, dann kaufe ich ein Stück des Unternehmens. Und da muss doch etwas dahinter stehen? Auf der Suche nach Antworten kam ich der Idee des Value Investings näher und erweiterte mein Know-How durch die wunderbaren Bücher von Benjamin Graham, dem Urvater des Value Investings. Dieses neue Wissen kombiniert mit moderner Technik, der ständigen Verfügbarkeit von Unternehmensdaten brachte mich zu der Idee einen Crawler zu programmieren, welche Unternehmen zu einem gewissen Grad selbst bewerten kann und mir eine Vorabfilterung präsentiert. Bisherige Investments mit dieser Methode behaupten sich durch geringe Verluste in schwierigen Marktphasen und einer dauerhaften guten Renditechance. Ich investiere in Unternehmen zu guten Preisen, von Spekulationen halte ich nichts. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: Keine Erfahrung Risikoklasse 2: Keine Erfahrung Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: Keine Erfahrung