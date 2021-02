StoneInvest

Mein Name ist Roland Steindl und ich beschäftige mich schon seit über 10 Jahren sehr intensiv mit dem Thema Aktien. Täglich beobachte ich die aktuelle Marktsituation und suche nach neuen profitablen Aktien, die ich über lange Zeit in meinem Depot halten kann. Unser Vater hat schon in unserer Kindheit gesagt:,,Man macht nur einen Fehler wenn mann nicht Investiert ist''. Ich verfolge das Ziel eine jährliche Rendite von 35% zu machen. Neben der reinen Portfoliosteuerung teile ich regelmäßig durch ausführliche Kommentare meine Einschätzung zu den im Portfolio enthaltenen Positionen, um dem Investor ein besseres Verständnis zu den Werten und meiner Anlagephilosophie zu vermitteln. Ich freue mich daher, wenn Sie mich bei meinen Strategien unterstützen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre