Alex Pasler

Primär absolviere ich derzeit ein PhD-Studium in Finance. Hier liegt mein Fokus auf empirischer Forschung von Anleihenmärkten. Mit Vorstudien im finanzwirtschaftlichen sowie quantitativen Bereich konnte ich mein Wissen über die Abläufe auf Finanzmärkten bereits enorm ausbauen. Ergänzt wurde dieses Know-how mit der Erlangung des Börsehändler-Diplom der Wiener Börse. Seit 2013 sammle ich schon praktische Erfahrung an den internationalen Wertpapiermärkten und verwalte mein privates Vermögen selbstständig. Weiters hatte ich in diesem Zeitraum schon mehrere Positionen im Risiko Managemant von Finanzinstituten inne. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre