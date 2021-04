SumSum2Moon

Ich bin durch Freunde an die Börse gekommen. Angefangen hat es mit einem ETF für meine Rente, dann kam noch eine ETF hinzu und dann noch ein Dritter. Bedingt durch die Corona-Krise habe ich mich dann aber intensiv mit der Börse und alles drum herum schlau gemacht und Wissen eingesaugt wie ein Staubsauger. Trading-Erfolge halten sich demnach in Grenzen. Insgesamt ist meine Trading-Bilanz dennoch positiv bzw. die aktuellen Zahlen in meinem privaten Depot sehen sehr gut aus. Mein Ziel ist es auch langfristig unabhängig zu sein. Meine Invest suche ich gründlich aus und muss hinter der Firma und der Idee stehen. Ich bin kein Freund von Dum&Pump oder emotionalen Handeln. mehr anzeigen

