Timur Aslan

Meine Begeisterung für den Wertpapierhandel habe ich im Jahre 2013 während meines Ingenieurstudiums entdeckt. Bereits damals war es für mich klar, dass Kursbewegungen quantitativ erfasst und klare Strategien entwickelt werden müssen, um realistische und planbare Renditen zu erwirtschaften. Durch meinen Schwerpunkt in der Automatisierungstechnik verfüge ich über sehr gute Kenntnisse in der Mathematik und der Softwareentwicklung, die ich für die Auswertung von Kursbewegungen erfolgreich genutzt habe. In meiner wissenschaftlichen Abschlussarbeit "Vorhersage von Aktienkursen mit neuronalen Netzen" habe ich außerdem ein künstliches neuronales Netz für die Berechnung von Aktienkursprognosen entwickelt. Hierdurch konnte ich die Rendite im Vergleich zu einer Buy and Hold Strategie um den Faktor 2,5 verbessern. Ich verfüge über erfolgreiche Handelserfahrungen sowohl im kurzfristigen (Daytrading und Swingtrading mit CFDs) als auch im langfristigen Bereich (Positionstrading und Investments mit klassischen Aktien und ETFs). Für meine Handelsentscheidungen nutze ich neben statistischen und technischen Daten auch fundamentale Daten der jeweiligen Aktie bzw. des gehandelten Unternehmens. Außerdem verwende ich selbst entwickelte künstliche neuronale Netze, um Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte zu optimieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre